Аксюта - о реакции Гузеевой на предложение стать ведущей «Голоса»: «Она испугалась»

Генпродюсер Первого канала Юрий Аксюта поделился деталями разговора с Ларисой Гузеевой, когда предложил ей стать новой ведущей проекта «Голос 60+».

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По словам Аксюты, он сделал это по телефону, не дожидаясь личной встречи. Реакция Гузеевой была неоднозначной, однако генпродюсер прочитал ответ известной артистки между строк.

«Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало "я согласна"», — пояснил Юрий Аксюта в беседе с РИА Новости.

Напомним, новый телесезон вокального шоу «Голос 60+» выйдет с другим ведущим. Вакантную должность заняла Лариса Гузеева. Известно, что Дмитрий Нагиев не навсегда покинул съемочную площадку проекта — как и планировал ранее, актер взял творческую паузу после десяти сезонов шоу.