«Акробатка!»: внучка Валерии порадовала бабу и деда маленьким представлением в кроватке (видео)

Продюсер Иосиф Пригожин поделился в своем телеграме умилительным видео с внучкой Валерии Селин.
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Напомним, малышка родилась 1 января 2021 года в семье младшего сына певицы Арсения. Она фактически не является внучкой Иосифа Пригожина. Но муж Валерии не разделяет своих детей от наследников Валерии.
Селин заметно подросла, окрепла и стала прехорошенькой. В кадре она радует своих родственников кувырканием на кроватке, заявляя, что она акробатка.