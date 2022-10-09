«Акне, сальный блеск! Куда все ушло?»: как Элла Суханова из «Дома-2» выглядела 8 лет назад и какой стала

Одна из ярких участниц «Дома-2», уже покинувших проект, Элла Суханова изменила до неузнаваемости. В январе ей исполнится 35 лет. У звезды телестройки подрастает малютка-дочка.

На проект Элла пришла в 2014 году, на тот момент ей было всего 26 лет. Выглядела Суханова как самая обычная девушка. Поклонники с трудом узнали бывшую участницу телестройки, которая проделала большую работу над собой.

Так, на свежих фото Элла совсем не похожа на ту скромницу, какой она была когда-то. Девушка избавилась от проблем с кожей лица: расширенные поры, акне, сальный блеск - все это ушло. Выглядит Суханова просто восхитительно.

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