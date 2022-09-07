«Ах ты какая!»: Пригожин зацеловал ножки маленькой внучки Валерии на камеру

Валерия является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка успевает ездить на гастроли, участвовать в съемках и уделять время родным.
Не так давно звезда побывала на Крайнем Севере. Она удивилась тому, что уже в начале осени там холодно. При этом звезда щегольнула в трендовом наряде.
Теперь Валерия вернулась в Москву. Она сразу решила повидаться с внучкой Селин. Кроха растет в семье сына певицы Арсения Шульгина и невестки Лианы. Ей уже больше года и не так давно девочка отдыхала с родителями на мое. А теперь артистка с ней прогулялась под дождем, а Пригожин даже накормил с ложечки.
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На этот раз муж звезды выложил трогательное видео. Селин лежала на диване и в какой-то момент закинула ножки на Иосифа. Он удивился, но потом снял с нее носочки и зацеловал пятку. После этого кроха попросила поцеловать и вторую пятку. Продюсер рассмеялся, но с радостью исполнил ее желание. За ними наблюдала Валерия.
«Да что же ты делаешь! Нельзя так!» – сначала заявила крохе бабушка.
«Поцеловать ножку твою? Можно только вот так ножку поцелую?» – спросил Пригожин.
«Вторую», – сразу потребовала малышка.
«Ах ты какая!» – поразилась Валерия.
«Ну что же за сладость такая ? В гости приехала на три дня и столько нам счастья и радости доставляет», – поделился Иосиф.
Поклонники восхитились трогательным видео. «Большая какая стала», «Внуки это наша бесконечная любовь!», «Ну дедушка можно залюбливать», «Какая прелесть», «Это мило», «Селин растет настоящей женщиной», «Прекрасные замашки», — стали писать подписчики.