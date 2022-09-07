«Ах ты какая!»: Пригожин зацеловал ножки маленькой внучки Валерии на камеру

Валерия является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка успевает ездить на гастроли, участвовать в съемках и уделять время родным.

Не так давно звезда побывала на Крайнем Севере. Она удивилась тому, что уже в начале осени там холодно. При этом звезда щегольнула в трендовом наряде.