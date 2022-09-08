«Ах, какое тело»: красотка-любовница Тимати показала прелести в «голом» белье

Новая пассия Тимати Валентина Иванова активно развивается как модель. Особенно часто девятнадцатилетняя красотка, которую прозвали «копией Ирины Шейк», демонстрирует нижнее белье и купальники.

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Так, для новой фотосессии Валентина позировала в нюдовом комплекте, едва заметном на теле. Девушка аккуратно уложила свои каштановые волосы и дополнила образ черным халатом, бежевыми лодочками и игривым поясом из перьев.