«Ах, какое тело»: красотка-любовница Тимати показала прелести в «голом» белье

Новая пассия Тимати Валентина Иванова активно развивается как модель. Особенно часто девятнадцатилетняя красотка, которую прозвали «копией Ирины Шейк», демонстрирует нижнее белье и купальники.
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Так, для новой фотосессии Валентина позировала в нюдовом комплекте, едва заметном на теле. Девушка аккуратно уложила свои каштановые волосы и дополнила образ черным халатом, бежевыми лодочками и игривым поясом из перьев.
Валентина Иванова. Фото: соцсети
Пользователи Сети засыпали Иванову комплиментами.
«Глаз не оторвать»; «Вот это ножки! Бесконечные»; «Какая же ты красивая. Наконец-то Тимати выбрал достойную»; «Умопомрачительная фигура»; «Ах, какое тело», — высказались они.