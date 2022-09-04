«Ах, какие ножки»: Михалкова в мини-шортах впечатлила сочинцев своими формами

Только недавно актриса Юлия Михалкова побывала на Байкале, где принимала участие в акции по очистке рек. Теперь звезда отправилась в Сочи. Там прошел спортивный марафон «Реки России».

На мероприятии знаменитость блистала в мини-шортах, блеснув своими формами. Фанаты, разглядывая актрису, не могли сдержать эмоций.