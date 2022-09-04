«Ах, какие ножки»: Михалкова в мини-шортах впечатлила сочинцев своими формами

Актриса активно проводит выходные.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Только недавно актриса Юлия Михалкова побывала на Байкале, где принимала участие в акции по очистке рек. Теперь звезда отправилась в Сочи. Там прошел спортивный марафон «Реки России».

На мероприятии знаменитость блистала в мини-шортах, блеснув своими формами. Фанаты, разглядывая актрису, не могли сдержать эмоций.

«Ах, какие ножки! Красотка! Королева! С ума сойти», - писали пользователи Сети.

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Напомним, Юлия Михалкова стала популярна после того, как впервые появилась в КВН. Также она была звездой «Уральских пельменей», но покинула проект три года назад, в 2019-м.

Юлия Михалкова (справа). Фото: соцсети

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