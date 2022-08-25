«Ах, какая!»: Юлия Михалкова в корсетном платье с открытыми плечами похвасталась изящной фигурой

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова в Сети поделилась с поклонниками новым фото, на котором предстала в вечернем корсетном платье в пол на тонких лямках. Экс-звезда «Уральских пельменей» продемонстрировала точеную талию, а высокий разрез до бедра визуально удлинил стройные ноги красавицы.

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Подписчики заждались новый публикаций своей любимицы и поэтому очень быстро дали обратную связь Михалковой. Роскошный образ звезды им очень понравился.