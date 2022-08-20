«Ах, какая»: Семенович похвасталась пышными формами в платье с вырезом до талии

Певица покрасовалась на видео.
Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Анна Семенович. Фото: Global Look Press

Накануне Анна Семенович работала над съемкой своей новой коллекции купальников. Во время фотосессии певица примеряла не только бикини, но и более закрытые наряды. 

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На одной серии кадров звезда покрасовалась в стильном алом платье с высоким вырезом вдоль ноги, доходящим до самой талии.

Анна показала образ поклонникам, опубликовав в соцсети бекстейдж со съемки.

«Сколько красоты мы вчера наснимали. Закидаю скоро вас шикарными фото», — поделилась артистка.

Пользователи засыпали экс-солистку «Блестящих» комплиментами.

«Настоящая богиня»; «Ах, какая женщина»; «Обожаю твои пышные формы»; «Ножки просто загляденье»; «Невероятно хороша»; «Такая аппетитная красотка», — высказались они.

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