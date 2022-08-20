«Ах, какая»: Семенович похвасталась пышными формами в платье с вырезом до талии

Накануне Анна Семенович работала над съемкой своей новой коллекции купальников. Во время фотосессии певица примеряла не только бикини, но и более закрытые наряды.

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На одной серии кадров звезда покрасовалась в стильном алом платье с высоким вырезом вдоль ноги, доходящим до самой талии.

Анна показала образ поклонникам, опубликовав в соцсети бекстейдж со съемки.

«Сколько красоты мы вчера наснимали. Закидаю скоро вас шикарными фото», — поделилась артистка.