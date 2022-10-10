«Ах, Александра, сногсшибательна»: представшая в мини и розовом жакете стройная Саша Черно свела с ума фанатов

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно за последние месяцы значительно апгрейдила свою внешность.
Она избавилась от нескольких десятков килограммов, стала носить облегающие наряды и мини, демонстрируя постройневшую фигуру и длинные ноги.
В минувшие выходные Саша Черно побывала на концерте Юрия Николаенко. Для выхода в свет она облачилась в мини-платье, надев поверх ярко-розовый жакет.
Снимком, на котором она предстала в компании с исполнителем, Саша Черно поделилась в микроблоге.
«Эмоций просто! Спасибо большое за такой крутой концерт!» — поделилась Саша Черно под фото.
Саша Черно и Юрий Николаенко. Фото: соцсети
И если Саша Черно в восторге от концерта, то поклонники Черно — от нее самой.
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«Офигеть, Александра, вы очень сильно похорошели! Вы — большая молодец», «Саша, ты все стройнее и стройнее», «Саша, ты такая умничка! Не передать словами просто. Я восхищена тобой, честно», «Ах, Александра, сногсшибательно, со вкусом, с потерей всего лишнего радуете глаз ваших подписчиков», — высказались в Сети.