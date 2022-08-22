Акцент на талии: Пугачева в шикарном платье с капюшоном подчеркнула широким поясом самую изящную часть тела

Известная певица Алла Пугачева накануне сделала то, что в последнее время позволяет себе очень редко.

Вокалистка появилась на публике одна, без сопровождения мужа. Алла Пугачева приехала из Юрмалы в Ригу, чтобы посетить премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала образ в серебристо-черных тонах.