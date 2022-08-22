Акцент на талии: Пугачева в шикарном платье с капюшоном подчеркнула широким поясом самую изящную часть тела

Алла Пугачева появилась на премьере у Кирилла Серебренникова в Риге.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Известная певица Алла Пугачева накануне сделала то, что в последнее время позволяет себе очень редко. 

Вокалистка появилась на публике одна, без сопровождения мужа. Алла Пугачева приехала из Юрмалы в Ригу, чтобы посетить премьеру фильма «Жена Чайковского» режиссера Кирилла Серебренникова.

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала образ в серебристо-черных тонах.

Алла Пугачева облачилась в черное платье из тонкой ткани с капюшоном и длиною в пол. Наряд она сочетала с серебристыми казаками на высоком скошенном каблуке и дополнила его маленькой сумочкой кросс-боди серебристого оттенка.

Акцент на талии — самом изящном месте теле любой дамы — Алла Пугачева сделала с помощью широкого пояса с массивной пряжкой.

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Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

Алла Пугачева подчеркнула талию. Фото: соцсети

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