Акцент на фигуре, металлик и минимализм: что будет в моде через полгода

Неделя моды в Париже задала будущие тренды.
Дефиле моделей

Дефиле моделей. Фото: Global Look Press

Стало известно, во что будут одеваться самые заядлые модницы в новом сезоне весна-лето 2023. Завершившиеся в Европе Недели моды показали, что фэшн-индустрия отошла от пандемии - никакой карантинной униформы и масок на лицах.

О том, что будет модно в наступающем сезоне в своем телеграм-канале сообщила известная журналистка Надежда Стрелец.

Бельевой стиль. «Голые» платья и топы, кружево, прозрачные ткани, бра и корсеты. Акцент на фигуру, которую не стоит прятать.

Деним. Самый популярный материал сезона носим с ног до головы.

1990-е.  И минимализм. От ярких «нулевых» все устали - спасение стоит искать в лаконичной одежде.

Гранж. Еще одно антигламурное направление. Специально рваные, мятые и даже грязные вещи, не вашего размера, спущенные рукава и швы шиворот-навыворот.

Металлик. Нет какого-то одного конкретного главного модного цвета, как фуксия, например, в прошлом сезоне. Зато актуален металлик – золото, серебро, бронза, блеск любого оттенка.

3D Цветы. Вечная константа весенне-летнего сезона. Варианты Loewe с объемным рисунком будет сложно повторить - они слишком узнаваемы. Но масс-маркет бренды точно выпустят свои вариации на тему.

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По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».

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