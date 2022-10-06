Акцент на фигуре, металлик и минимализм: что будет в моде через полгода

Стало известно, во что будут одеваться самые заядлые модницы в новом сезоне весна-лето 2023. Завершившиеся в Европе Недели моды показали, что фэшн-индустрия отошла от пандемии - никакой карантинной униформы и масок на лицах.
О том, что будет модно в наступающем сезоне в своем телеграм-канале сообщила известная журналистка Надежда Стрелец.
Бельевой стиль. «Голые» платья и топы, кружево, прозрачные ткани, бра и корсеты. Акцент на фигуру, которую не стоит прятать.
Деним. Самый популярный материал сезона носим с ног до головы.
1990-е. И минимализм. От ярких «нулевых» все устали - спасение стоит искать в лаконичной одежде.
Гранж. Еще одно антигламурное направление. Специально рваные, мятые и даже грязные вещи, не вашего размера, спущенные рукава и швы шиворот-навыворот.
Металлик. Нет какого-то одного конкретного главного модного цвета, как фуксия, например, в прошлом сезоне. Зато актуален металлик – золото, серебро, бронза, блеск любого оттенка.
3D Цветы. Вечная константа весенне-летнего сезона. Варианты Loewe с объемным рисунком будет сложно повторить - они слишком узнаваемы. Но масс-маркет бренды точно выпустят свои вариации на тему.
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По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».