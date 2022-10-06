Акцент на фигуре, металлик и минимализм: что будет в моде через полгода

Стало известно, во что будут одеваться самые заядлые модницы в новом сезоне весна-лето 2023. Завершившиеся в Европе Недели моды показали, что фэшн-индустрия отошла от пандемии - никакой карантинной униформы и масок на лицах.

О том, что будет модно в наступающем сезоне в своем телеграм-канале сообщила известная журналистка Надежда Стрелец.