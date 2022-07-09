Акцент на белье: Клава Кока в укороченном топе блеснула точеной талией

Поклонники Клавы Коки всегда поражаются ее работоспособности и трудолюбию. Артистка очень много трудится, успевая не только активно гастролировать, но и выпускает новые песни, участвует в мероприятиях, ведет соцсети.

В микроблогах Клава старается освещать каждое событие из своей жизни. И часто вместо того, чтобы лечь спать, красотка показывает себя и рассказывает, как прошел ее день.

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На этот раз Кока была немногословна, а лишь продемонстрировала свой образ, в котором снималась. Звезда продемонстрировала довольно смелый аутфит – укороченный топ, из-под которого выглядывал бюстгальтер, и брюки, низкая посадка которых открывала посторонним вид на нижнее белье. Но Подписчики нашли наряд оригинальным и похвалили любимицу за новое фото.