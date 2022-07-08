«Агу, мой пирожок!»: Наталья Фриске расцеловала нежные пяточки маленькой дочки и показала это на видео

Сестра ныне покойной Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. Маленькая Луна стала очень долгожданным и желанным ее ребенком.
Появление малышки на свет сделало счастливыми саму Наталью и ее родителей. Очаровательная крошка помогает своим маме и бабушке с дедушкой оправиться от горя после потери близкого человека, певицы Жанны Фриске.
Наталья Фриске наслаждается материнством и делится радостными моментами общения с дочкой с поклонниками.
На этот раз она запечатлела, как разговаривает с малышкой и целует ее нежные пяточки.
«Агу, мой пирожок! — говорит в кадре Наталья Фриске. — Наши утренние ритуалы».
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Напомним, 8 июля — день рождения Жанны Фриске. В этом году певице было бы всего 48 лет.
Так сложилось, что именно в этот день исполнилось три месяца племяннице покойной певицы, дочери Натальи Фриске, Луне. Ранее она рассказывала, что всей семьей в этот день они отправятся на могилу Жанны.
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