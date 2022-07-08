«Агу, мой пирожок!»: Наталья Фриске расцеловала нежные пяточки маленькой дочки и показала это на видео

Сестра ныне покойной Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. Маленькая Луна стала очень долгожданным и желанным ее ребенком.

Появление малышки на свет сделало счастливыми саму Наталью и ее родителей. Очаровательная крошка помогает своим маме и бабушке с дедушкой оправиться от горя после потери близкого человека, певицы Жанны Фриске.

Наталья Фриске наслаждается материнством и делится радостными моментами общения с дочкой с поклонниками.

На этот раз она запечатлела, как разговаривает с малышкой и целует ее нежные пяточки.