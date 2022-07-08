«Агу, мой пирожок!»: Наталья Фриске расцеловала нежные пяточки маленькой дочки и показала это на видео

Младшая сестра покойной Жанны Фриске наслаждается своим долгожданным материнством.
Наталья Фриске с дочкой Луной

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Сестра ныне покойной Жанны Фриске, Наталья, в 36 лет впервые стала мамой. Маленькая Луна стала очень долгожданным и желанным ее ребенком. 

Появление малышки на свет сделало счастливыми саму Наталью и ее родителей. Очаровательная крошка помогает своим маме и бабушке с дедушкой оправиться от горя после потери близкого человека, певицы Жанны Фриске.

Наталья Фриске наслаждается материнством и делится радостными моментами общения с дочкой с поклонниками.

На этот раз она запечатлела, как разговаривает с малышкой и целует ее нежные пяточки.

«Агу, мой пирожок! — говорит в кадре Наталья Фриске. — Наши утренние ритуалы».

 

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Напомним, 8 июля — день рождения Жанны Фриске. В этом году певице было бы всего 48 лет. 

Так сложилось, что именно в этот день исполнилось три месяца племяннице покойной певицы, дочери Натальи Фриске, Луне. Ранее она рассказывала, что всей семьей в этот день они отправятся на могилу Жанны.

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