«Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая»: Соловьев негативно высказался о Лазаревой*

По словам Соловьева, Лазарева* — самый настоящий предатель. Причем она осознанно выбрала этот путь. Талант она пропила, как и народную любовь. При этом он считает, что телеведущая не первая и не последняя в этом списке.

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Напомним, что Татьяна Лазарева* не раз негативно высказывалась о России. В родную страну она приезжать не собирается.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.