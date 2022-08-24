«Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая»: Соловьев негативно высказался о Лазаревой*

Телеведущий Владимир Соловьев в шоу «Полный контакт» негативно отозвался о телеведущей Татьяне Лазаревой*. Он опубликовал фрагмент выступления звезды, живущей теперь в Испании.
«Вглядитесь в эту тяжело пьющую и некрасиво стареющую женщину. Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая. У твоих подружек и друзей тоже».
По словам Соловьева, Лазарева* — самый настоящий предатель. Причем она осознанно выбрала этот путь. Талант она пропила, как и народную любовь. При этом он считает, что телеведущая не первая и не последняя в этом списке.
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Напомним, что Татьяна Лазарева* не раз негативно высказывалась о России. В родную страну она приезжать не собирается.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.