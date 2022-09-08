Агату так не баловал? Прилучный по выходным кулинарит у плиты, откармливая Зепюр шашлыками и стейками

Зепюр Брутян нарадоваться не может на Павла Прилучного. Актер задаривает ее букетами, купает в роскоши и буквально пылинки сдувает, заботясь о том, чтобы его вторая половинка была окружена заботой и любовью.

«После работы, даже если смена закончилась поздно, Паша все равно приезжает с цветами. У меня в комнате настоящий цветочный рай», — делится Зепюр.

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