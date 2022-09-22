«Агата тебя провоцирует»: Миро посоветовала Брутян опасаться Муцениеце

Лена Миро не скрывает своей симпатии к новой супруге Павла Прилучного Зепюр Брутян. Блогерша, которая обычно критикует знаменитостей, даже дала актрисе советы, как сохранить брак.
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По мнению Миро, в первую очередь Брутян стоит научиться игнорировать заявления бывшей жены Прилучного Агаты Муцениеце.
«Зиппи, не нервничай. Агата тебя сознательно провоцирует, рассчитывая на реакцию, на то, что ты начнешь ругаться с мужем из-за ее выходок», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Прилучный десять лет прожил в браке с Муцениеце. Актриса подарила супругу сына Тимофея и дочь Мию.
В 2020-м году звезды развелись. Павел не засиделся в холостяках и недавно женился во второй раз на Зепюр Брутян.