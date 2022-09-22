«Агата тебя провоцирует»: Миро посоветовала Брутян опасаться Муцениеце

Напомним, Прилучный десять лет прожил в браке с Муцениеце. Актриса подарила супругу сына Тимофея и дочь Мию.

В 2020-м году звезды развелись. Павел не засиделся в холостяках и недавно женился во второй раз на Зепюр Брутян.