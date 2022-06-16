«Агата разрешила?»: Прилучный козырнул на прогулке с Брутян и детьми от Муцениеце, укатив в Турцию

Агата Муцениеце, кажется, совсем не против того, чтобы ее дети проводили время в компании Зепюр Брутян. Последнюю активно сватали за Павла Прилучного. Были подозрения, что парочка тайно поженилась. И все из-за того, что «мажор» случайно засветил в кадре заветное обручальное кольцо.

Однако ни сам Паша, ни его нынешняя подруга комментариев на этот счет не дают. Зато Агата Муцениеце в беседе с поклонниками объяснила, почему отправила детей к отцу, заодно рассекретив, где именно отдыхает Прилучный. Свое местонахождение с Брутян «мажор» тщательно скрывал.

Оказывается, Павел укатил в Турцию. Теперь на курорте помимо Зепюр компанию ему составляют и отпрыски от Агаты Муцениеце. Все вместе они ходят гулять, плавают в бассейне и ездят на экскурсии. Девятилетний Тимофей и шестилетняя Мия, похоже, с легкостью подружились с Зепюр. Надо отдать должное и Агате Муцениеце, в личную жизнь теперь уже экс-мужа она не влезает. Что приводит некоторых фанатов в недоумение.