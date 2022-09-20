Агата Муцениеце заговорила о возможном воссоединении с женатым Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись два года назад. Однако поклонники пары все еще тешат себя надеждой на ее воссоединение.

В интервью Юлии Меньшовой Агата Муцениеце отметила, что это вряд ли возможно. И вовсе не потому, что Павел Прилучный недавно женился и сейчас вовсю транслирует, как он счастлив рядом с новой женой Зепюр Брутян.