Агата Муцениеце заговорила о возможном воссоединении с женатым Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись два года назад. Однако поклонники пары все еще тешат себя надеждой на ее воссоединение.
В интервью Юлии Меньшовой Агата Муцениеце отметила, что это вряд ли возможно. И вовсе не потому, что Павел Прилучный недавно женился и сейчас вовсю транслирует, как он счастлив рядом с новой женой Зепюр Брутян.
«Это, мне кажется, уже невозможно. Мы настолько разные, даже на отдыхе. Я вижу это четко. Мы кардинально разные люди. Например, я – за то, чтобы дети делали то, что они хотят: красили волосы, прокалывали себе все, что хотят, набивали любые татуировки.
А у человека консервативные взгляды. И в этом мы не сходимся. У этого человека в голове так: ты сначала должна с ним согласиться, а потом уже обсудить возможные варианты. Но это не про меня история. Я уже не про это, не про поиски подходов», - высказалась Агата Муцениеце.
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Напомним, ранее Агата Муцениеце заявляла, что была бы не прочь погулять на свадьбе у Прилучного и Брутян, но ее не пригласили.
По материалам Youtube-канала «Сама Меньшова».