Агата Муцениеце поделилась первым фото со съемок нового сезона шоу «Голос.Дети»

22 сентября Муцениеце запечатлелась в брюках и рубашке. Она держала в руках микрофон. Обстановка позволил поклонникам догадаться, что актриса снова стала ведущей нового сезона шоу «Голос. Дети». Она и сама признавалась недавно, что будет трудится на этом проекте.

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Ранее Агата с радостью рассказала, что ее дочка ходит на вокал и мечтает попасть на музыкальный проект.