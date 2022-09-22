Агата Муцениеце поделилась первым фото со съемок нового сезона шоу «Голос.Дети»

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она может похвастаться большим количеством ролей. Зрители знают ее по сериалу «Закрытая школа». А в прошлом году она также снялась в комедии «Честный развод» с Александром Робаком. Несмотря на то, что артистка пережила развод с Павлом Прилучным, она поддерживает с ним дружеское общение.
В этом году Агата узнала, что Прилучный снова женился. Он даже ездил отдыхать с новой избранницей Зепюр Брутян. Для актрисы это стало сюрпризом, так как с актером были и его дети от первого брака: дочка Мия и сын Тимофей. В начале осени актриса тоже отдохнула с наследниками. А теперь она приступила к съемкам.
22 сентября Муцениеце запечатлелась в брюках и рубашке. Она держала в руках микрофон. Обстановка позволил поклонникам догадаться, что актриса снова стала ведущей нового сезона шоу «Голос. Дети». Она и сама признавалась недавно, что будет трудится на этом проекте.
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Ранее Агата с радостью рассказала, что ее дочка ходит на вокал и мечтает попасть на музыкальный проект.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Напомним, что в этом сезоне решать судьбы участников будут Баста, Егор Крид и певица МакSим, которая заменит Светлану Лободу. Для исполнительницы хита «Знаешь ли ты» участие в программе станет дебютным.