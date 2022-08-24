«Аффлек пал к ногам!»: 53-летняя Лопес в бикини на тесемках щегольнула рельефами бедер у бассейна

Дженнифер Лопес в свои 53 года может дать фору и более юным красоткам. Жена Бена Аффлека устроила дефиле в мини-бикини у бассейна, покрутившись вокруг своей оси. Так, голливудская актриса продемонстрировала рельефные бедра, крепкий стройный животик и весьма подтянутый «тыл». Такой фигурке можно только позавидовать.
Интересно, не приревновал ли Бен Аффлек свою вторую половинку после фотосессии в купальнике. Дженнифер хотя и прикрылась халатиком, но свои формы в бикини на тесемках скрыть не смогла.
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«Аффлек пал к ногам!», «Шикарная!», «Бабуля? За 50?? Ну как так то? Эффектная», «Джен лучше всех!», «Хороша!», «Со всех сторон себя показала», «Вид сзади просто персик», — написали фолловеры.
Дженнифер Лопес в купальнике у бассейна. Фото: скриншот, личный архив