«Аффлек пал к ногам!»: 53-летняя Лопес в бикини на тесемках щегольнула рельефами бедер у бассейна

Дженнифер Лопес в свои 53 года может дать фору и более юным красоткам. Жена Бена Аффлека устроила дефиле в мини-бикини у бассейна, покрутившись вокруг своей оси. Так, голливудская актриса продемонстрировала рельефные бедра, крепкий стройный животик и весьма подтянутый «тыл». Такой фигурке можно только позавидовать.

Интересно, не приревновал ли Бен Аффлек свою вторую половинку после фотосессии в купальнике. Дженнифер хотя и прикрылась халатиком, но свои формы в бикини на тесемках скрыть не смогла.

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