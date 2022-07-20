Адвокат Жорин высказался о вероятности эксгумации Александра Градского

Как считает известный адвокат Сергей Жорин, исключать возможность эксгумации нельзя, но суд вряд ли на это согласится. Вопрос эксгумации певца поднял художник Никас Сафронов, друживший с Градским.

Он предположил, что до этого может дойти в случае появления внебрачных детей артиста, которые захотят получить часть наследства: этим путем можно будет установить родство. Жорин пояснил: если обнаружатся претендующие на наследство Градского люди, родство которых не установлено, можно будет подать ходатайство о проведении эксгумации, однако это не значит, что суд даст согласие.

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Ведь ДНК можно получить не только раскопав могилу, но и более простым способом: например, из личных вещей артиста, или взяв биоматериал в клиниках, где Градский лечился. По глубокому убеждению Жорина, вероятность эксгумации крайне невелика, но полностью исключать такого поворота тоже нельзя, сообщает издание «МК».