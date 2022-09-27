Адвокат, врач или ученый: Ким Кардашьян рассказала, с кем хочет встречаться

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян стала гостьей шоу Live with Kelly and Ryan, где ведущих очень интересовала ее личная жизнь. Она вообще много кого интересует после того, как в августе 2022-го разведенная светская львица рассталась со своим временным бойфрендом-комиком Питом Дэвидсоном. Ким богата, знаменита и не сходит с обложек журналов. Так с кем же эта красотка будет встречаться теперь?

«Абсолютно ни с кем», — ответила Кардашьян на вопрос, с кем она видит себя в будущем.

Ведущая предложила, что это должен быть «титан промышленности» — некто, кто будет равен Кимберли по доходам. Но у 41-летней светской львицы, похоже, иное мнение.