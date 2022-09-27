Адвокат, врач или ученый: Ким Кардашьян рассказала, с кем хочет встречаться

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян стала гостьей шоу Live with Kelly and Ryan, где ведущих очень интересовала ее личная жизнь. Она вообще много кого интересует после того, как в августе 2022-го разведенная светская львица рассталась со своим временным бойфрендом-комиком Питом Дэвидсоном. Ким богата, знаменита и не сходит с обложек журналов. Так с кем же эта красотка будет встречаться теперь?
«Абсолютно ни с кем», — ответила Кардашьян на вопрос, с кем она видит себя в будущем.
Ведущая предложила, что это должен быть «титан промышленности» — некто, кто будет равен Кимберли по доходам. Но у 41-летней светской львицы, похоже, иное мнение.
«Я уже говорила раньше, может быть, мне стоит попробовать встречаться с врачом или ученым. Так что, возможно, кто-нибудь из адвокатов или ученых протянет мне руку помощи. Но пока я просто не готова», — прокомментировала Ким.
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Напомним, Кардашьян успела трижды побывать замужем — за музыкальным продюсером, баскетболистом и глубоко верующим рэпером. От последнего брака у звезды остались четыре ребенка. Так что теперь у нее не так много свободного времени на шуры-муры.