Адвокат Романов объяснил, почему Лободе будет сложно продать московскую недвижимость

Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объяснил, почему украинской певице Светлане Лободе будет непросто избавиться от своей российской элитной недвижимости в Москве.
«Особое внимание следует обратить на указ президента РФ №81 от 01.03.2022 года. В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица - с 02.03.2022 года нужно получать разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».
При этом Романов заметил, что в остальном при продаже имущества в России у иностранных граждан нет ограничений. На сделке может присутствовать доверенный представитель, сообщает «Комсомольская правда».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Светлана Лобода вряд ли в ближайшие годы появится в России. В последние месяцы она делала крайне противоречивые заявления.