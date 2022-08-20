Адвокат Романов объяснил, почему Лободе будет сложно продать московскую недвижимость

Как отметил юрист, первого марта вышел указ президента, и теперь без разрешения правительственной комиссии от жилья будет избавиться непросто.
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов объяснил, почему украинской певице Светлане Лободе будет непросто избавиться от своей российской элитной недвижимости в Москве.

«Особое внимание следует обратить на указ президента РФ №81 от 01.03.2022 года. В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица - с 02.03.2022 года нужно получать разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

При этом Романов заметил, что в остальном при продаже имущества в России у иностранных граждан нет ограничений. На сделке может присутствовать доверенный представитель, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Светлана Лобода вряд ли в ближайшие годы появится в России. В последние месяцы она делала крайне противоречивые заявления.

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