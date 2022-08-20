Адвокат Романов объяснил, почему Лободе будет сложно продать московскую недвижимость

При этом Романов заметил, что в остальном при продаже имущества в России у иностранных граждан нет ограничений. На сделке может присутствовать доверенный представитель, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Светлана Лобода вряд ли в ближайшие годы появится в России. В последние месяцы она делала крайне противоречивые заявления.