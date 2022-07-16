Адвокат Рики Мартина отреагировал на обвинения против певца

Скандал пришел, откуда не ждали. В СМИ появилась информация о том, что знаменитому пуэрто-риканскому певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы в рамках расследования о домашнем насилии.

Поп-звезду 1990-х подозревают в интимной связи со своим 21-летним племянником.

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Однако в окружении артиста информацию опровергают.

«У Рики Мартина никогда не было сексуальных или романтических отношений с племянником. Это не просто ложь — это отвратительно», — заявил прессе адвокат Рики Мартина.

По словам защитника, у родственника артиста помимо богатой фантазии имеются еще и серьезные психические проблемы. Пока что против певца действует запретительный ордер. Первое судебное заседание по этому делу состоится 21 июля в Пуэрто-Рико. Пишет агентство Marca.