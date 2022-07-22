Адвокат объяснил, почему в случае развода Галкина и Пугачевой дети останутся с отцом

По словам Алешкина, детей могут спросить, с кем они хотят жить только если развод случится, когда им исполнится уже 14 лет. Раньше решение за них будут принимать органы опеки.

Алешкин заметил, что сегодня суды в таких делах все чаще встают на сторону отцов. Папам удается порой доказать, что ребенку с ними будет лучше. Адвокат считает, что Галкину при разводе достанется не только замок, но и дети, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что ходят слухи о возможном разводе Пугачевой и Галкина. Якобы певица хочет вернуться в Россию, а Галкин настаивает на жизни семейства в Европе.