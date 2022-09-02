Адвокат Арешев озвучил самый ликвидный актив в наследстве Шатунова

При этом адвокат заметил, что был крайне удивлен, когда подробнее познакомился с историей судебных процессов между Шатуновым и продюсером Андреем Разиным. «Я удивился, что сами права на название группы «Ласковый май» они вообще принадлежат организации, зарегистрированной на территории США», - заметил Арешев.

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Напомним, что в последние годы своей жизни Юрий Шатунов судился с Андреем Разиным за творческое наследие «Ласкового мая». Некоторые считают, что это и сгубило его здоровье.