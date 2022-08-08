Адвокат Андрей Алешкин предостерег Марию Шукшину

В Сети активно обсуждают призывы актрисы Марии Шукшиной доносить на россиян, которые слушают песни в исполнении украинских исполнителей Софии Ротару и Верки Сердючки.

На эту инициативу актрисы отреагировал звездный адвокат Андрей Алешкин. Он предупредил Шукшину о недопустимости смешивать политику и культуру.

«Культуру можно использовать в качестве моста между народами и между странами даже в условиях обострения каких-то отношений, считает президент РФ Владимир Путин. Видимо, мнение главы государства для Шукшиной не указ», — сказал адвокат.

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Алешкин напомнил о том, что граждане нашей страны имеют право слушать любую музыку, никаких ограничений на этот счет в Конституции нет, и добавил, что, возможно, актриса решила напомнить таким неординарным способом о себе.