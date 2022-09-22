Адвокат Алешкин предложил «помирить» Успенскую с клиентами Добровинского

Минувшим летом вокруг Любови Успенской разгорелся громкий скандал. Певицу обвинили в избиении соседской собаки.
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Соседка пожаловалась на звезду правоохранителям, а та в ответ заявила, что сама является пострадавшей, так как бульдог покусал ее.
Как бы там ни было, оппонентку Успенской взялся защищать Александ Добровинский. Сейчас юрист готовит документы для обращения в суд.
Адвокат Андрей Алешкин прокомментировал громкую историю в разговоре с сайтом Teleprogramma.pro. Правозащитник отметил, что скандал можно уладить, не раздувая до судебных тяжб.
«Я считаю, что конфликт между Любовью Успенской и клиентами Александра Добровинского можно разрешить мирно и заключить медиативное соглашение. Как известно, мир всегда лучше обид и упреков. Предлагаю сторонам конфликта подумать на эту тему. Я со своей стороны готов выступить в качестве медиатора в этом процессе», — высказался Алешкин.