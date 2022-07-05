Адское пекло: на смену жаре в Москве придут грозы, но дышать легче от этого не станет

Городские службы из-за жары в Москве работают в усиленном режиме, люди стараются лишний раз не выходить на улицу, а на станциях метро выдают воду — на несколько дней жизнь в столице кардинально изменилась. А все из-за адского пекла, установившегося в Белокаменной.

Специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала РИА Новости, что постепенно температура начнет опускаться ниже 30 градусов Цельсия. Во второй половине наступившей недели пойдут дожди, к выходным, 9 и 10 июля, на столбиках термометров уже будет 21-26 градусов. Но, как известно, дышать от этого легче не станет — за счет повышения влажности воздуха увеличится духота.