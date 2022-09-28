Адский хруст суставов: Волочкова показала изуродованные пуантами ноги

Анастасия Волочкова давно не выступает в Большом театре, однако активно дает концерты на других площадках и ежедневно тренируется. После очередной репетиции звезда показала, каких трудов стоит ей балет.

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Волочкова опубликовала видео, в котором сняла пуанты прямо перед камерой и наглядно продемонстрировала, как хрустя ее суставы.