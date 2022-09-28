Адский хруст суставов: Волочкова показала изуродованные пуантами ноги

Балерина опубликовала видео после тренировки.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова давно не выступает в Большом театре, однако активно дает концерты на других площадках и ежедневно тренируется. После очередной репетиции звезда показала, каких трудов стоит ей балет.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Волочкова опубликовала видео, в котором сняла пуанты прямо перед камерой и наглядно продемонстрировала, как хрустя ее суставы.

«Глядя на суставы натруженных стоп и их хруст, можно понять, почему я не ношу туфли-лодочки, а надеваю удобную обувь. Но на каблуке», — написала Анастасия.

Напомним, в последние годы Волочкова больше известна не творческими успехами, а своими скандальными выходками, насыщенной личной жизнью и судами. Например, балерина долгое время судится с Большим театром.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  