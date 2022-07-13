«Абсурд, идиотизм, чушь»: Кушанашвили неожиданно заступился за Дудя*

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» встал на защиту блогера Юрия Дудя*, который получил штраф по обвинению в гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

При этом Кушанашвили заметил, что его никогда не интересовала судьба журналиста. Его он всегда считал этаким борцом за свободу, у которого полно денег.

«Говорю же вам: зауряднейшая история с незаурядным парнем. Оказался говнюком-нарциссом (хотя сам-то так не думает, еще бы, но ведь я его знаю). Но кем бы я был, если бы не сказал сейчас то, что скажу: обвинение в гей-пропаганде — абсурд, идиотизм, чушь, гниль, геркулесовы столпы, ахинея. Да еще якобы среди недорослей. Это напраслина», — заметил Кушанашвили.

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Напомним, что журналиста Юрия Дудя* суд в Лефортово признал виновным по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Известного блогера оштрафовали на 120 тысяч рублей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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