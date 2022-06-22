«Абсолютно сильный! С лошадиным здоровьем»: Прохор Шаляпин вне себя от горя из-за смерти Пьера Нарцисса

Прохор Шаляпин близко общался с Пьером Нарциссом. Они знакомы по проекту «Фабрика звезд». Известие о скоропостижной кончине приятеля стало для музыканта шоком. Прохор до сих пор не может прийти в себя. По словам артиста, он обескуражен этой печальной новостью.

Буквально в мае музыканты виделись на одном из светских мероприятий. Всегда веселый Пьер разобнимался с Шаляпиным. Тогда Прохор и представить не мог, что эта их встреча станет последней.

Как говорит артист, Нарцисс всегда производил впечатление человека, который пышет здоровьем.

«У меня просто слов нет. Часто виделись с Пьером на мероприятиях. Всегда при встрече по-приятельски здоровались, обнимались! Абсолютно сильный, с лошадиным здоровьем. Такое ощущение было! Здоровый мужчина, сильный, в теле! Я даже ума не приложу. Это трагическая случайность. Он все время смеялся, улыбался. А люди такие имеют ранимую психику. Его любили, приглашали всюду. Просто шок! Обескуражен этой новостью. В мае виделись, вот только-только. Пьер вел светскую жизнь. Всегда позитивный и жизнерадостный. У него не было никаких проблем, к примеру, с алкоголем», — заявил Шаляпин.

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