«Абсолютно его дело»: режиссер «Сватов» раскрыл правду об уходе Добронравова

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в Сети активно тиражируют новости о том, что восьмого сезона сериала «Сваты» не будет. Тем временем, ранее его создатели уверяли, что в скором времени приступят к съемкам.