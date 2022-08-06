«Абсолютно его дело»: режиссер «Сватов» раскрыл правду об уходе Добронравова

На днях стало известно, что Федор Добронравов не будет сниматься в восьмом сезоне популярного сериала «Сваты». Актеру нашли замену, но фанатов теленовеллы этот факт расстроил. Режиссер проекта Эдуард Радзюкевич считает, что уход Добронравова стал осознанным выбором.
«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова – надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил Радзюкевич NEWS.ru.
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Напомним, в Сети активно тиражируют новости о том, что восьмого сезона сериала «Сваты» не будет. Тем временем, ранее его создатели уверяли, что в скором времени приступят к съемкам.