«Абсолютно без звездных замашек»: Роман Архипов вспомнил, каким Юра Шатунов был в молодости

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов знал певца Юру Шатунова с десяти лет. В начале 90-х артисты были соседями по району, и Роман запомнил Юрия как старшего товарища, который помогал ему постигать мир компьютеров.

«Я жил на «Домодедовской», а он – между «Царицыно» и «Каширской», то есть на юге Москвы. И вот постоянно водил меня на Царицынский рынок, показывал, что к чему, как все это работает. Мой первый учитель по компьютерам, скажем так», — вспоминает Архипов.

Причем артист рассказывает о тех годах, когда Шатунов уже был известен на всю страну, покинув группу «Ласковый май». Но, по воспоминаниям Романа, Юрий был напрочь лишен звездной болезни, не производил впечатления кумира миллионов.

«Абсолютно умеренный, спокойный, робкий даже в чем-то. Абсолютно без звездных замашек», — поделился Архипов с сайтом Teleprogramma.pro.

Музыканты общались в юности, но затем жизнь развела их по разным странам. Они не виделись долгое время. Недавно Роман хотел пригласить старого друга на концерт, но оказалось, что у того огромная занятость — не нашлось ни одной свободной даты.

Архипов назвал Шатунова замечательным и добрым человеком. Певца повергло в шок то, что его старший товарищ умер в таком молодом возрасте — 48 лет.

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