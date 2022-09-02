«Абсолютная чушь»: о будущем Лепса высказался его директор

Владимир Урюпин прокомментировал последние слухи.
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

В этом году Григорий Лепс отметил свое 60-летие. После этого в Сети поползли слухи о том, что артист планирует завершить карьеру. Эту информацию прокомментировал его директор Владимир Урюпин.

«Абсолютная чушь, абсолютная глупость … У нас тур юбилейный, у нас по 18 концертов в месяц», - сказал он в беседе с «Известиями».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно стало известно, что Григорий Лепс пытается устроить личную  жизнь. Для этого артист зарегистрировался на сайте знакомств.

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