«Абсолютная чушь»: о будущем Лепса высказался его директор

В этом году Григорий Лепс отметил свое 60-летие. После этого в Сети поползли слухи о том, что артист планирует завершить карьеру. Эту информацию прокомментировал его директор Владимир Урюпин.
«Абсолютная чушь, абсолютная глупость … У нас тур юбилейный, у нас по 18 концертов в месяц», - сказал он в беседе с «Известиями».
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Напомним, недавно стало известно, что Григорий Лепс пытается устроить личную жизнь. Для этого артист зарегистрировался на сайте знакомств.