«Абсолютная чушь»: о будущем Лепса высказался его директор

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, недавно стало известно, что Григорий Лепс пытается устроить личную жизнь. Для этого артист зарегистрировался на сайте знакомств.