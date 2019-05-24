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Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана

Актеры решили официально зарегистрировать свои отношения.

Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
Зои Кравиц / Global Look Press

Еще одна свадьба. Американская модель, актриса и певица Зои Кравиц стала женой актера Карла Глусмана. Звездая пара решила связать себя узами брака после трех лет отношений.

Как сообщили изданию US Weekly собственные источники, Кравиц и Глусман официально зарегистрировали брак, однако пышного торжества в этот день решили не устраивать. По данным инсайдеров, свадебная церемония состоится в июне во Франции. На мероприятие актеры позовут лишь самых близких — родственников и друзей. Пока что звезды стараются не привлекать внимание к этому событию.

Стоит отметить, что на страницах Карла Глусмана и Зои Кравиц в Instagram нет ни одного упоминания о торжественном событии, однако поклонники уже начали поздравлять актеров в комментариях под последними фото.

Карл Глусман и дочь Ленни Кравица начали встречаться в 2016 году. В 2018 году актер предложил Зои стать его женой, а она, в свою очередь, согласилась.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о свадьбе Потапа и Насти Каменских, которая состоялась в четверг, 23 мая, под Киевом. Звездная пара до последнего скрывала свой роман.

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Тэги:

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Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
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