9 сентября: политик назвал точную дату, когда доллар станет не нужен никому

Политик Роман Худяков и вовсе заявил, что американская валюта вскоре станет совсем не нужна и даже назвал точную дату — с какого момента это произойдет.

«В России зеленые бумажки и сейчас не очень нужны, а осенью станут совсем не нужны никому. После 9 сентября особенно!» — написал в своем телеграме Роман Худяков.