9 сентября: политик назвал точную дату, когда доллар станет не нужен никому

Курс доллара в эти дни августа никак не может достигнуть 60 рублей, балансируя на 50 рублях с копейками. Некоторые финансовые аналитики считают, что в сентябре он все-таки опустится до рекордных 50 рублей.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Политик Роман Худяков и вовсе заявил, что американская валюта вскоре станет совсем не нужна и даже назвал точную дату — с какого момента это произойдет.
«В России зеленые бумажки и сейчас не очень нужны, а осенью станут совсем не нужны никому. После 9 сентября особенно!» — написал в своем телеграме Роман Худяков.