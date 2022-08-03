84-летний Кончаловский - о жизни с Высоцкой: «Юлька говорит: ты мне чужой. Мои дети – они мои»

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе уже много лет. У пары двое детей: дочка Маша и сын Петя. Трагедия, произошедшая, с их дочерью во Франции (вместе с отцом Мария попала в крупное ДТП), разделила жизнь пары на до и после. Многие считали, что это испытание разъединит семью. Однако все случилось с точной наоборот. Как в беседе с Владимиром Познером подметил сам Андрей Сергеевич, у них с женой есть цель, чтобы Маша поправилась. И этой верой они живут.

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В документальном фильме «Поле притяжения Андрея Кончаловского» режиссер подметил, что ему всегда была близка философия Юлии Высоцкой. Особенно импонировало Андрею Сергеевичу то, как его вторая половинка относилась к браку. Возлюбленная режиссера сразу заявила ему, что он может быть рядом с ней сегодня, а потом вдруг исчезнуть, а вот их общие дети навсегда останутся с ней.