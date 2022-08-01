76-летний Петросян раскрыл свое местопребывание, отбыв за границу с Брухуновой

Евгений Петросян подтвердил информацию о том, что в данный момент он находится за границей. Россию прославленный юморист покинул не просто так. Вместе с семьей Евгений Ваганович наслаждается отпуском на фешенебельном курорте.

Всеми подробностями поездки Петросян поделился в личном микроблоге, опубликовав свежее фото. Оказывается, юморист с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом вслед за многими россиянами выбрали для отпуска турецкое направление.

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