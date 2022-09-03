76-летний отец Владимира Преснякова стал неузнаваем

В день знаний вся семья Пресняковых отправилась в школу. Повод самый радостный - первоклассником стал второй внук Владимира и Елены Пресняковых – Артемий.

Торжественными кадрами в своем телеграм-канале поделилась Наталья Подольская. Правда, фанаты не сразу узнали известного музыканта и саксофониста на фото.

Заслуженный артист России похудел и изменил прическу. Теперь его некогда пышная шевелюра лаконично зачесана назад. Добавим, что в марте этого года Владимир Пресняков-старший отметил свой 76-й день рождения.