76-летний отец Владимира Преснякова стал неузнаваем

В день знаний вся семья Пресняковых отправилась в школу. Повод самый радостный - первоклассником стал второй внук Владимира и Елены Пресняковых – Артемий.
Торжественными кадрами в своем телеграм-канале поделилась Наталья Подольская. Правда, фанаты не сразу узнали известного музыканта и саксофониста на фото.
Заслуженный артист России похудел и изменил прическу. Теперь его некогда пышная шевелюра лаконично зачесана назад. Добавим, что в марте этого года Владимир Пресняков-старший отметил свой 76-й день рождения.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее фанаты «Самоцветов» пришли к выводу, что жена Преснякова-старшего, 75-летняя Елена Петровна также стала неузнаваема.
Семья Пресняковых. Фото: t.me/natpodolskaya