75-летняя Елена Преснякова изменилась до неузнаваемости

Артистка предстала на семейном снимке.
Елена Преснякова

Елена Преснякова. Фото: Global Look Press

1 сентября старший сын Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской Артемий стал учеником первого класса. В школу его отправили всем звездным семейством. На пороге учебного заведения засветились не только родители новоиспеченного первоклассника, но и бабушки с дедушкой.

Снимком в своем аккаунте поделилась Наталья Подольская. На нем фанаты едва узнали свекровь певицы – Елену Преснякову. По их мнению, артистка «Самоцветов» предстала с роскошными локонами и заметно похудевшей.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Не узнать! Как изменилась Елена Петровна!» - писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Елене Пресняковой исполнится 76 лет.

Семья Пресняковых. Фото: Настя Фед

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