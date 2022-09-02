75-летняя Елена Преснякова изменилась до неузнаваемости

1 сентября старший сын Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской Артемий стал учеником первого класса. В школу его отправили всем звездным семейством. На пороге учебного заведения засветились не только родители новоиспеченного первоклассника, но и бабушки с дедушкой.
Снимком в своем аккаунте поделилась Наталья Подольская. На нем фанаты едва узнали свекровь певицы – Елену Преснякову. По их мнению, артистка «Самоцветов» предстала с роскошными локонами и заметно похудевшей.
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«Не узнать! Как изменилась Елена Петровна!» - писали пользователи Сети.
Напомним, в этом году Елене Пресняковой исполнится 76 лет.
Семья Пресняковых. Фото: Настя Фед