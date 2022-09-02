74-летний Шуфутинский планирует детей и каждое утро спрашивает жену: «Любимая, хочешь меня поцеловать?»

Михаил Шуфутинский 3 сентября ждет россиян на своем концерте, посвященном его знаменитой песне «3 сентября». На шоу придет и его многочисленная московская родня, которая благосклонно приняла его молодую супругу Светлану.

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Она моложе 74-летнего Михаила Шуфутинского на 29 лет — с момента своего прихода в его балет (ей было 18 лет) отвергала ухаживания артиста.

Однако, когда он овдовел, стала его поддержкой и опорой, несколько лет назад они расписались.

Родственники Шуфутинского одобрили его избранницу. Теперь артист планирует вместе со Светланой совместных детей, старается вести здоровый образ жизни, слушается жену.

«Любимая, хочешь меня поцеловать? У нас дома спортзал, бассейн. Есть все необходимое, чтобы следить за собой. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Если говорить о детях, то мы над этим работаем…» — цитирует КП Михаила Шуфутинского.