66-летняя Долина щегольнула перед студентами в изумрудных брюках палаццо — хите сезона

Лариса Долина является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться не только богатым репертуаром.

Артистка записывает дуэты с молодыми исполнителями. Примечательно, что она в свои 66 лет также следит за внешностью и может похвастаться стройной фигурой. Звезда похудела более чем на 20 килограммов.