66-летняя Долина щегольнула перед студентами в изумрудных брюках палаццо — хите сезона

Лариса Долина является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и может похвастаться не только богатым репертуаром.
Артистка записывает дуэты с молодыми исполнителями. Примечательно, что она в свои 66 лет также следит за внешностью и может похвастаться стройной фигурой. Звезда похудела более чем на 20 килограммов.
В последнее время Лариса Александровна едва находит время на отдых. Она посещает разные вечеринки, снимается в клипах и каждый раз предстает в новых нарядах.
Недавно на празднике у Филиппа Киркорова артистка отметилась в нежно-розовом костюме. А вот 4 июля она смогла повидаться со студентами, так как набирала учеников в свою Академию музыки. А помогал ей Леонид Агутин.
На публике Долина предстала в блузке лимонного цвета и струящихся брюках палаццо в изумрудном оттенке.
Примечательно, что певица многих восхитила своим летним образом. Брюки палаццо стали хитом сезона. Татьяна Навка, Лера Кудрявцева, Марина Юдашкина и другие звезды выбирают такой фасон брюк. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». А поклонники восхитились тем, как выглядит Долина.
«Ну очень красивая женщина», «Ваши наряды такие крутые! Вы эталон того, как нужно одеваться в элегантном возрасте», «Ох, вы очень вдохновляете и слова, и образами», «Какой у вас наряд! Вау», — стали писать пользователи Сети.