64-летняя певица Мадонна стала похожа на Аллу Пугачеву

Легендарная Мадонна в ходе коллаборации с доминиканской рэпершей Такишей неожиданно вошла в образ Аллы Пугачевой. Многие россияне заметили, что образ американской звезды поразительно напоминает Примадонну российской эстрады в те годы, когда она активно выпускала новые песни, снималась в клипах и выступала с концертами.

Рыжие волосы, круглое лицо, черное шляпа. И правда ведь, чем не Пугачева?

Мадонне сейчас 64 года. В этом возрасте певица почему-то решила пуститься во все тяжкие. Она публикует в социальных сетях видео и фото, снятые в компании с доминиканкой Такишей, и многие ее фанаты просто в ужасе от этой коллаборации.

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