64-летняя певица Мадонна стала похожа на Аллу Пугачеву

Но поведение звезды разочаровывает даже ее старейших поклонников. Алла Борисовна в 64 года себе такого не позволяла!
Мадонну перепутали с Пугачевой

Мадонна стала похожа на Аллу Борисовну. Фото: соцсети

Легендарная Мадонна в ходе коллаборации с доминиканской рэпершей Такишей неожиданно вошла в образ Аллы Пугачевой.  Многие россияне заметили, что образ американской звезды поразительно напоминает Примадонну российской эстрады в те годы, когда она активно выпускала новые песни, снималась в клипах и выступала с концертами.

Рыжие волосы, круглое лицо, черное шляпа. И правда ведь, чем не Пугачева?

Мадонне сейчас 64 года. В этом возрасте певица почему-то решила пуститься во все тяжкие. Она публикует в социальных сетях видео и фото, снятые в компании с доминиканкой Такишей, и многие ее фанаты просто в ужасе от этой коллаборации.

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Поцелуи певиц, полуголые тела, пирсинг и странные молодежные наряды, которые на женщине возраста Мадонны смотрятся нелепо. Даже самые преданные ее поклонники пребывают в шоке.

«Это должно считаться искусством? Все, что я вижу — это вульгарность и ни капли эстетики. Ты разочаровываешь. Где та талантливая, сексуальная и провоцирующая Мадонна, которую мы любим? Мы по ней скучаем», - написала в комментариях одна их подписчиц, и с ней согласились сотни человек.

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