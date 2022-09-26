64-летняя певица Мадонна стала похожа на Аллу Пугачеву

Легендарная Мадонна в ходе коллаборации с доминиканской рэпершей Такишей неожиданно вошла в образ Аллы Пугачевой. Многие россияне заметили, что образ американской звезды поразительно напоминает Примадонну российской эстрады в те годы, когда она активно выпускала новые песни, снималась в клипах и выступала с концертами.
Рыжие волосы, круглое лицо, черное шляпа. И правда ведь, чем не Пугачева?
Мадонне сейчас 64 года. В этом возрасте певица почему-то решила пуститься во все тяжкие. Она публикует в социальных сетях видео и фото, снятые в компании с доминиканкой Такишей, и многие ее фанаты просто в ужасе от этой коллаборации.
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Поцелуи певиц, полуголые тела, пирсинг и странные молодежные наряды, которые на женщине возраста Мадонны смотрятся нелепо. Даже самые преданные ее поклонники пребывают в шоке.
«Это должно считаться искусством? Все, что я вижу — это вульгарность и ни капли эстетики. Ты разочаровываешь. Где та талантливая, сексуальная и провоцирующая Мадонна, которую мы любим? Мы по ней скучаем», - написала в комментариях одна их подписчиц, и с ней согласились сотни человек.