64-летний Игорь Скляр опроверг слухи о своем отъезде на фронт

По мнению актера, вряд ли кто-то позовет воевать пожилого кавалериста.
Актер Игорь Скляр

Игорь Скляр. Фото: кадр из фильма «Научи меня жить»

Российский актер и музыкант Игорь Скляр опроверг появившуюся ранее во многих СМИ информацию о том, что через три дня он добровольно отправляется на подготовку и затем едет прямиком на фронт.

«Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учетная специальность — «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет», — заявил Скляр телеканалу RT.

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Слухи о том, что Скляр собрался воевать, распространило издание «Народные новости». На его сайте даже приводилась реплика актера, якобы произнесенная в разговоре с журналистом: «У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение — и вперед на баррикады!»

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