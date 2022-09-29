64-летний Игорь Скляр опроверг слухи о своем отъезде на фронт

Российский актер и музыкант Игорь Скляр опроверг появившуюся ранее во многих СМИ информацию о том, что через три дня он добровольно отправляется на подготовку и затем едет прямиком на фронт.

«Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учетная специальность — «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет», — заявил Скляр телеканалу RT.

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