64-летний Игорь Скляр опроверг слухи о своем отъезде на фронт

Российский актер и музыкант Игорь Скляр опроверг появившуюся ранее во многих СМИ информацию о том, что через три дня он добровольно отправляется на подготовку и затем едет прямиком на фронт.
«Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учетная специальность — «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет», — заявил Скляр телеканалу RT.
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Слухи о том, что Скляр собрался воевать, распространило издание «Народные новости». На его сайте даже приводилась реплика актера, якобы произнесенная в разговоре с журналистом: «У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение — и вперед на баррикады!»