60-летняя Эмма Малинина в изумрудном купальнике покрасовалась на берегу Тирренского моря, кокетливо прикрывшись парео

Жена известного музыканта Александра Малинина, врач и бизнесвумен Эмма Малинина - признанная красавица. Очевидно, что годы не властны над этой женщиной.

Эмма Малинина давно уже бабушка, но при этом назвать ее пожилой дамой вряд ли у кого-то повернется язык.

В мае этого года Эмме Малининой исполнилось 60 лет, но для нее цифры вовсе не повод, чтобы расслабляться.

В эти дни звездное семейство отдыхает в своем любимом местечке - в итальянском курортном городе Форте-дей-Марми, раскинувшемся на берегу Тирренского моря.

Эмма Малинина поделилась в микроблоге смелым снимком, который был сделан на пляже. В кадре она предстала в купальнике цвета изумрудов, прикрывшись парео. В руке Эмма Малинина держит бокал с коктейлем. А ее волосы собраны на затылке в красивый пучок и подхвачены стильной заколкой.