6 октября в прокат выходит бунтарский яркий фильм «Флай: танец свободы»

Тем, кто соскучился по хорошим киноновинкам, стоит обратить внимание на премьеру, которая состоится 6 октября по всей России. Танцевальный фильм «Флай: танец свободы» кинопрокатная компания «Про:взгляд» описывает кино как «бунтарское, андерграундное, яркое».

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В нем главная героиня ищет свободу и раскрывает себя вне зависимости от контекста окружающего мира.

По сюжету ленты 20-летняя Бекс (Свенья Юнг) отбывает тюремный срок после неприятной истории и вынуждена проходить социальную реабилитацию. Ее тренер Ава (Ясмин Табатабай) хочет ее и других членов коллектива Resis сплотить в команду при помощи танца.

Главная героиня постепенно начинает открываться окружающим и ощущать особую связь со своим партнером по танцам Джеем (Бен Вихерт). Танцоры Resis начинают все сильнее верить в себя, но трагическое прошлое Бекс все равно настигает ее.