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Горько! Потап и Настя Каменских устроили выездную регистрацию в лесу

Счастливых молодоженов запечатлели гости мероприятия.

Горько! Потап и Настя Каменских устроили выездную регистрацию в лесу
Потап и Настя Каменских / www.instagram.com/potupinastyaf/

23 мая случилось то, во что мало кто верил — поженились Потап и Настя Каменских. Пара до последнего скрывала свой и предстоящую свадьбу. Даже текст пригласительных на торжество артисты решили зашифровать.

Бракосочетание состоялось в одном из элитных ресторанов под Киевом. Несмотря на желание сохранить все в тайне, кадры с церемонии успели распространиться в Сети. Так, в Интернете уже появилось видео первого танца молодоженов.

Также стало известно, что Потап и Настя Каменских организовали выездную регистрацию прямо в лесу. Кадры этого торжественного момента уже появились в фанатских пабликах, посвященных артистам, в соцсети Instagram. На видео гости считают до десяти пока молодожены целуются, а затем жених берет счастливую невесту на руки и несет в сторону ресторана. Во время торжества молодожены с удовольствием пели — приглашенные звезды для этих целей не понадобились.

Отметим, что Настя Каменских выбрала для свадебной церемонии роскошное ажурное платье, а Потап решил отказаться от классики и надел костюм сливочного цвета. Поклонники, как водится, «рассмотрели» на видео «животик» невесты и надеются в скором будущем поздравить молодоженов с прибавлением в семье.

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бракзвездная свадьбаПотапПотап и Настя Каменскихсвадьба
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Горько! Потап и Настя Каменских устроили выездную регистрацию в лесу
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