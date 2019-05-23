Горько! Потап и Настя Каменских устроили выездную регистрацию в лесу

23 мая случилось то, во что мало кто верил — поженились Потап и Настя Каменских. Пара до последнего скрывала свой и предстоящую свадьбу. Даже текст пригласительных на торжество артисты решили зашифровать.

Бракосочетание состоялось в одном из элитных ресторанов под Киевом. Несмотря на желание сохранить все в тайне, кадры с церемонии успели распространиться в Сети. Так, в Интернете уже появилось видео первого танца молодоженов.

Также стало известно, что Потап и Настя Каменских организовали выездную регистрацию прямо в лесу. Кадры этого торжественного момента уже появились в фанатских пабликах, посвященных артистам, в соцсети Instagram. На видео гости считают до десяти пока молодожены целуются, а затем жених берет счастливую невесту на руки и несет в сторону ресторана. Во время торжества молодожены с удовольствием пели — приглашенные звезды для этих целей не понадобились.

Отметим, что Настя Каменских выбрала для свадебной церемонии роскошное ажурное платье, а Потап решил отказаться от классики и надел костюм сливочного цвета. Поклонники, как водится, «рассмотрели» на видео «животик» невесты и надеются в скором будущем поздравить молодоженов с прибавлением в семье.