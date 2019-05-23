Наталью Подольскую сравнили с русалкой в новом сверкающем платье

В среду, 22 мая, в Москве состоялась 11-я премия Topical Style Awards 2019. На светском мероприятии собрался весь столичный бомонд, в том числе Ольга Орлова, Оксана Федорова, Дима Билан, Юлия Ковальчук, Альбина Джанабаева и многие другие.

Однако одной из самых ярких звезд вечера стала Наталья Подольская, появившаяся на премии вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим.

Для мероприятия певица, отметившая на днях свое 37-летие, выбрала сверкающее платье российского бренда Maya Om. Свой образ Подольская дополнила изящными босоножками на каблуке.

Фотографиями с вечера артистка уже поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Подавляющее большинство поклонников пришли в восторг от яркого образа любимой певицы и поспешили осыпать ее комплиментами. Многие отметили, что в этом платье Наталья выглядит как сказочная русалка.

«Русалка», «Платье — Русалочка, великолепны!», «Золотая рыбка», «Русалочка! Наташа, как называется цвет платья?», «Невероятная русалочка!!!», «Красотка», «Какая прекрасная русалочка», — написали фанаты в комментариях.

Напомним, что 20 мая Наталье Подольской исполнилось 37 лет. Этот праздник она отметила в кругу самых близких родственников и друзей у себя в загородном доме.