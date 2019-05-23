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Максим Галкин объяснил, как в их семье ограничивают детей в гаджетах

Юморист признался, что Гарри и Лиза не сильно тянутся к техническим новинкам, но ограничения у них все же имеются.

Максим Галкин объяснил, как в их семье ограничивают детей в гаджетах
Максим Галкин признался, что ограничивает детей от гаджетов ФОТО: Global Look Press

Максим Галкин поделился с подписчиками видео. Пока он на гастролях, Алла Пугачева присылает ему ролики с детьми. Семья не теряет времени даром и активно проводит время.

На этот раз Примадонна решила порадовать дочку и сына пикником во дворе замка. На улице накрыт стол, жарятся блюда на огне. В ожидании «жареного хлебушка» Лиза катается на велосипеде, а Гарри листает очередную книжку. Это третий пикник семьи в этом сезоне, а лето только начинается.

Подписчики порадовались, что семья проводит такой прекрасный вечер. А одна из подписчиц попутно поинтересовалась у Максима Галкина, как у детей обстоят дела с гаджетами.

«Максим, ограничиваете ли Вы гаджеты для детей? Просто как учителю интересно», — написала подписчица.

На удивление ответ звезды не заставил себя долго ждать. Юморист ответил, что иногда приходится применять меры.

«Да, но они и сами не сильно тянутся к гаджетам. Всё в меру», — пояснил Галкин.

Многие сошлись во мнении, что это здравый подход, так как в гаджетах сидят дети, которым не хватает родительского внимания. Видимо, в семье Пугачевой и Галкина с этим все в порядке. К тому же ребята заняты в течение дня: у них бассейн, занятия французским, музыкой и не только.

«Значит, много времени уделяется контакту с детьми. Они ведь от одиночества в гаджетах», — пришли к выводу фолловеры Галкина.

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Максим Галкин объяснил, как в их семье ограничивают детей в гаджетах
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